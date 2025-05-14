Кино: В первый раз женился по прихоти отца, а счастье нашёл с подполковником полиции: 4 брака звезды «Ментовских войн» Дмитрия Быковского

Фильмография Дмитрия Быковского насчитывает более 130 работ в кино и сериалах, но самой яркой стала его роль в «Ментовских войнах», где Дмитрий Быковский сыграл оперативника Евгения Егоровича Иванова по прозвищу Джексон.