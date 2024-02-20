Разработку московской компании внедрят на кабельном заводе в Казахстане

Столичная компания «МОСИТЛАБ», входящая в группу компаний производителя кабельной продукции «Москабельмет», поставит в Казахстан разработку, помогающую непрерывно контролировать технологические процессы на производстве.
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