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Раскрыта дата начала слушания по делу замминистра обороны России Тимура Иванова

Раскрыта дата начала слушания по делу замминистра обороны России Тимура Иванова

Московский городской суд 17 марта начнет слушания по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

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