Naval News обнаружил строительство уникального судна в Шанхае

Эксперты Naval News, изучив спутниковые снимки, сообщили о строительстве в Шанхае уникального судна для гигантских подводных дронов с мощной системой запуска и обслуживания.
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