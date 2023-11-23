Эксперт Мезенцев объяснил, почему россиянам невыгодно разделять мусор

В пресс-центре «МК» прошел прямой эфир, посвященный основным вопросам садоводов в зимний период, c экспертом по дачному законодательству, лидером общественного движения «Народный сад» Федором Мезенцевым .
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