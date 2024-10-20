Александр Беглов: «Наши дорожники встречают праздник большими достижениями»

20 октября – День работников дорожного хозяйства Губернатор Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником всех, кто трудится в ключевой для Петербурга отрасли дорожного хозяйства, сообщили в пресс-службе Смольного.
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