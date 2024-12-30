Овечкин в резкой форме ответил на вопрос о первом голе после травмы

Geoff Burke/Reuters Овечкин о заброшенной шайбе: в НХЛ каждый гол трудно забить Виктория Алексеева Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в резкой форме ответил на вопрос журналистов на тему того, был ли гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс» самым легким в его карьере.
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