Овечкин в резкой форме ответил на вопрос о первом голе после травмы

Geoff Burke/Reuters Овечкин о заброшенной шайбе: в НХЛ каждый гол трудно забить Виктория Алексеева Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в резкой форме ответил на вопрос журналистов на тему того, был ли гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс» самым легким в его карьере.