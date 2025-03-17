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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор Макгрегор: «Скоро прилечу в Вашингтон на самую важную встречу для будущего Ирландии»

«Скоро прилечу в Вашингтон на самую важную встречу для будущего моей страны. Я более чем готов. Мир услышит вызов ирландцев», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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