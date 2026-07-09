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Парламент Германии одернул "Зеленых". ВСУ оставили без крылатых ракет

Парламент Германии одернул "Зеленых". ВСУ оставили без крылатых ракет

Парламент Германии не поддержал инициативу партии "Союз 90/Зеленые", которая призывала к немедленному предоставлению Украине крылатых ракет Taurus, увеличению производства перехватывающих ракет Patriot PAC-2 в Германии и усилению военной и гуманитарной помощи Украине.

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