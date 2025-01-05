Маск высмеял награждение Сороса: Байден и Палпатин на одном фото

Илон Маск опубликовал в соцсети X изображение, высмеивающее вручение Джорджу Соросу медали Свободы. На картинке президент США Джо Байден изображён рядом с императором Палпатином из "Звездных войн", намекая на политику США и деятельность Сороса.
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