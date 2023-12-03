Бюджет Украины лишился в ноябре поступлений от таможни в размере 253 миллионов долларов из-за блокады Польши, решившей наказать президента Владимира Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной.
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