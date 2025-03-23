Сергей Кургинян считает, что русских нельзя победить, можно только переиграть

что они,враги,и делают с нами....врут и обманывают,а мы всё ещё верим всем. А ВЕРИТЬ ТО НИКОМУ НЕЛЬЗЯ-НАША ДОВЕРЧИВОСТЬ ВРЕДИТ ТОЛЬКО НАМ!

Alexander Samokhin

Виктору Попову и его словам: "Никогда НЕ Становись Спиной к Врагу! ". Надо еще уметь отличать, кто есть кто. Этому надо учиться, чтобы не проигрывать в информационной войне. А вот с этим проблемы, что видно по комментариям.