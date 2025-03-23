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Сергей Кургинян считает, что русских нельзя победить, можно только переиграть

Сергей Кургинян считает, что русских нельзя победить, можно только переиграть

Мысль о том, что русских нельзя победить, можно только переиграть, высказал философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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Комментарии
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Людмила Эрнст
что они,враги,и делают с нами....врут и обманывают,а мы всё ещё верим всем. А ВЕРИТЬ ТО НИКОМУ НЕЛЬЗЯ-НАША ДОВЕРЧИВОСТЬ ВРЕДИТ ТОЛЬКО НАМ!
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38 мин.
Alexander Samokhin
Виктору Попову и его словам: &quot;Никогда НЕ Становись Спиной к Врагу! &quot;.
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18 мин.
Alexander Samokhin
Виктору Попову и его словам: &quot;Никогда НЕ Становись Спиной к Врагу! &quot;.  Надо  еще уметь отличать, кто есть кто. Этому надо учиться, чтобы не проигрывать в информационной войне. А вот с этим проблемы, что видно по комментариям.
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15 мин.
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