Виктория Бекхэм призналась, что она скрывает от мужа и дочки

Супруга футболиста в отставке удивила своей откровенностью. Виктория Бекхэм кое-что скрывает от своего мужа Дэвида LEGION-MEDIAПоследние 30 лет – со времени начала ее выступлений в группе Spice Girls – Виктория Бекхэм постоянно находится в центре внимания СМИ.