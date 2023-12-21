Театр абсурда
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Театр абсурда

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Итоги года. Россия

Продолжаем подводить итоги года.Теперь о главном – о России.О внешнеполитических успехах Российской Федерации за прошедший год мы поговорим в одной из следующих частей (посвящённой геополитическим раскладам и их изменениям).

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