В Самарской области за сутки сгорели баня и бесхозная постройка

В Тольятти пламя охватило бесхозную постройку на шести квадратных метрах, в Самаре горели домашние вещи на двух квадратных метрах, а в посёлке Черновский Волжского района огонь повредил баню на площади 20 квадратных метров.
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