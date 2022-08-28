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Россиянам рассказали, как отменить уже оплаченный отпуск

Партнер BGP Litigation Анна Иванова рассказала в беседе с агентством "Прайм", что заранее установленные дни отпуска обязательны по закону для работодателя и для работника, но по согласию обеих сторон отпуск можно перенести, даже если он уже оплачен.

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