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Еврокубок. «Тофаш» сыграет с «Будучностью», «Тенерифе» примет «Рому Максиму» и другие матчи

«Тофаш» сыграет с «Будучностью», «Тенерифе» примет «Рому Максиму». Еврокубок Регулярный чемпионат Группа А Положение команд:  Хапоэль Иерусалим Израиль – 2-0, Арис Греция – 2-0, Дертона Италия – 1-1, Ригас Зелли Латвия – 1-1, Сан-Пабло Бургос Испания – 1-1, Сивулвс Германия – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Ле-Ман Франция – 0-2.

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