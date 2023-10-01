ВФУ убили одного и ранили шестерых мирных жителей в ДНР за сутки

Восемнадцать артиллерийских ударов нанесли украинские силовики по населенным пунктам Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.