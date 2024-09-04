Бывший вице-президент России заявил о поставках оружия ВСУ через несколько уязвимых точек

Поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) западного вооружения, боеприпасов, боевой техники и горюче-смазочных материалов (ГСМ) проходят через несколько уязвимых точек, удары по которым способны существенно затруднить Киеву логистику.
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