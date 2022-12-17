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TAC: решение конгресса увеличить военную помощь Украине противоречит интересам США

TAC: решение конгресса увеличить военную помощь Украине противоречит интересам США

Решение конгресса увеличить бюджет военной помощи Украине противоречит национальным интересам США. Об этом на страницах издания The American Conservative пишет обозреватель Брэдли Девлин.

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