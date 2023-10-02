РФС хочет проводить битвы взглядов перед матчами Кубка России

Нововведение позаимствуют из единоборств.Нововведение позаимствуют из единоборств.Российский футбольный союз (РФС) планирует организовывать перед играми Кубка России церемонии face to face и пресс-конференции, как это делается в единоборствах.
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