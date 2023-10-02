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РФС хочет проводить битвы взглядов перед матчами Кубка России

РФС хочет проводить битвы взглядов перед матчами Кубка России

Нововведение позаимствуют из единоборств.Нововведение позаимствуют из единоборств.Российский футбольный союз (РФС) планирует организовывать перед играми Кубка России церемонии face to face и пресс-конференции, как это делается в единоборствах.

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