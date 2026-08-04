В последние дни июля ВСУ атаковали, жертвами стали 49 мирных россиян, включая четырёх детей. Общее число пострадавших превысило 390 человек, сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России.
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