Медвежий угол

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СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ПРИГОЖИНСКОГО МЯТЕЖА: ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ПРИГОЖИНСКОГО МЯТЕЖА: ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ

Какие цели на самом деле преследовал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, когда организовал бунт в Ростове 24 июня? И какие будут последствия у этих действий? Говорим с военным экспертом Андреем Пинчуком.

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Комментарии
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ИП
Иван Петров
Он больше года, я Пригожин кричал, обращался к правительству, говорил пустите в думу, все наболевшие вопросы решить и что, послали его, а теперь гадости пишут, о человеке который людей ложил и освобождал территорию от фашистов, зла не хватает, нет чтоб наказать виновных, всё перевернули
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9 час.
Nikolay Kuchkov
215 лет минуло, но как прав  Иван Андреевич Крылов:&quot;У сильного всегда бессильный виноват...&quot;   &quot; ...кричал, обращался к правительству, говорил- пустите в думу, все наболевшие вопросы решить и что, послали его, а теперь гадости пишут...&quot; К тому же удалены с фронта опытнейшие генералы Суровикин, Попов, Мезенцев...В конце концов за всё в ответе глаковерх. Ибо пункт 1- начальник всегда прав, пункт 2-Если начальник не прав, то смотри пункт 1...
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4 час.
М
Мария
Путину верю. Пригожину не верю. Уголовник, жадный до денег.
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