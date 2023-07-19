Какие цели на самом деле преследовал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, когда организовал бунт в Ростове 24 июня? И какие будут последствия у этих действий? Говорим с военным экспертом Андреем Пинчуком.
СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ПРИГОЖИНСКОГО МЯТЕЖА: ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Он больше года, я Пригожин кричал, обращался к правительству, говорил пустите в думу, все наболевшие вопросы решить и что, послали его, а теперь гадости пишут, о человеке который людей ложил и освобождал территорию от фашистов, зла не хватает, нет чтоб наказать виновных, всё перевернули
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9 час.
Nikolay Kuchkov
215 лет минуло, но как прав Иван Андреевич Крылов:"У сильного всегда бессильный виноват..." " ...кричал, обращался к правительству, говорил- пустите в думу, все наболевшие вопросы решить и что, послали его, а теперь гадости пишут..." К тому же удалены с фронта опытнейшие генералы Суровикин, Попов, Мезенцев...В конце концов за всё в ответе глаковерх. Ибо пункт 1- начальник всегда прав, пункт 2-Если начальник не прав, то смотри пункт 1...
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4 час.
М
Мария
Путину верю. Пригожину не верю. Уголовник, жадный до денег.
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13 мин.
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