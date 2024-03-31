Журова заявила, что мэр Парижа подставила МОК словами о российских спортсменах

Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency Мэр Парижа Анн Идальго навредила Международному олимпийскому комитету (МОК) своими словами о спортсменах из России и Белоруссии, которым якобы будут "не рады" в Париже на Олимпиаде, заявила в беседе с ТАСС олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.