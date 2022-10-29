Американский военный эксперт: США впервые за десятилетия столкнулись с нехваткой военной техники

Как заявил американский офицер морской пехоты в отставке Дакота Вуд, вооружённые силы Соединённых Штатов впервые за десятилетия столкнулись с проблемой нехватки военной техники - из-за всеобъемлющей помощи Украине, после начала российской операции.
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