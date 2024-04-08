Ученые раскрыли новую роль мозжечка

Нейробиологи выяснили, что мозжечок призван не только контролировать движения и координацию тела. Ученые Медицинской школы Питтсбургского университета и Колумбийского университета раскрыли новую роль мозжечка.
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