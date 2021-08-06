Глава USADA сравнил победы России на Олимпиаде с «фильмом ужасов»

Глава американского антидопингового агентства недоволен успехами России на Олимпиаде Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не должны были допускать российских спортсменов к участию на Олимпиаде в Токио.
Глава американского антидопингового агентства недоволен успехами России на Олимпиаде Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не должны были допускать российских спортсменов к участию на Олимпиаде в Токио.
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