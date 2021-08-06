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Глава USADA сравнил победы России на Олимпиаде с «фильмом ужасов»

Глава USADA сравнил победы России на Олимпиаде с «фильмом ужасов»

Глава американского антидопингового агентства недоволен успехами России на Олимпиаде Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не должны были допускать российских спортсменов к участию на Олимпиаде в Токио.

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владимир давиденко
Фильм ужасов-это выступление американской легкоатлетки . Когда она без таблеток не смогла даже подойти к спортивным снарядам. А когда все таки наверное воспользовалась каким то заменителем, то чуть не свалилась с бревна и еле вытянула бронзу. И таких спортсменов там множество. Вы сравните-нас за мельдоний наказывали а онии в открытую принимали всяки возбудители. А астматики-вся команда?
владимир давиденко
Байлз принимала целый букет всяческой дряни – и «Риталин», и кучу обезболивающих опиатов, которые тоже наркотики, и ещё что-то. И вот, когда завезли этот «Риталин», запрещенный, насколько я знаю, в Японии, и она вышла из состояния ломки, её хватило на то, чтобы выиграть бронзу на бревне»,

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