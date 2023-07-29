США наладят производство боеприпасов в Австралии

В совместном заявлении, опубликованном по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате «два плюс два», говорится, что Австралия и США создадут к 2024 году объединенный разведывательный центр на континенте.
В совместном заявлении, опубликованном по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате «два плюс два», говорится, что Австралия и США создадут к 2024 году объединенный разведывательный центр на континенте.
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