Тимановская потребовала от МОК дисквалификации спортивных функционеров, причастных к ее отстранению от Олимпиады

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская требует от Международного олимпийского комитета пожизненной дисквалификации спортивных чиновников Беларуси Юрия Моисевича и Артура Шумака, которые якобы причастны к ее отстранению от Олимпийских игр.