smi.media

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Одноглазые наблюдатели ОБСЕ.ОБСЕ: на Луганщин...
  • Игорь Сухоруков
    Занимательную версию состряпали два собутыльника-юристы. Судья перепил, потерял сознание, упал и не проснулся.Стала известна пр...
  • галина
    Сколько лишних людей.В России появится...

Тимановская потребовала от МОК дисквалификации спортивных функционеров, причастных к ее отстранению от Олимпиады

Тимановская потребовала от МОК дисквалификации спортивных функционеров, причастных к ее отстранению от Олимпиады

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская требует от Международного олимпийского комитета пожизненной дисквалификации спортивных чиновников Беларуси Юрия Моисевича и Артура Шумака, которые якобы причастны к ее отстранению от Олимпийских игр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх