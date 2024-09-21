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Россия увеличивает экспорт в Китай

Россия увеличивает экспорт в Китай

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» вырастут до максимума к концу года. Также РФ наращивает экспорт нефти, удобрений и зерна в КНР «Газпром» договорился с китайской государственной компанией CNPC о досрочном увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» до максимума к концу года.

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