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Полиция в России будет без оружия: Редкой глупости законодательная инициатива

Полиция в России будет без оружия: Редкой глупости законодательная инициатива

Полицейские начали стрелять по людям (мало кто заметил, что за последний год таких случаев стало резко стало больше), и из архивов подняли законодательную инициативу: полицейским не выдавать оружия вообще.

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vkasincev Касинцев
Вооруженными тогда останутся только охранники олигархов и богатых воров около власти, правительство и самое главное депутаты будут охранять вооруженные люди. А может быть тех депутатов, которые будут голосовать за такой закон вообще оставить без всякой охраны, пусть чувствуют себя защищенными как обычные граждане страны?
Андрей
Такого никогда не будет ,или всех законодателей служить в полицию без оружия.
Алексей Р
Других стран? Там пидары и что, нам копировать их?
Nata
Похоже там гомики, а наши депутаты простые пидоры.
Nata
Может быть в таком же ключе и армию разоружим. Зачем нам оружие? Нас просто затопчут все эти славные диаспоры, празднующие свои военные победа вместе с Турцией, Грузией или еще какие, но не с Россией. Зачем оружие армии воюющей с внутренним врагом - рекетирами. ворами, насильниками, гопниками? Ну и что что противник вооружен, они им пальчиком погрозят и тот испугается. ДУРДОМ!!!!
Александр
У этой инициативы нет шансов.
Николай Суслин
Увы уж в нашей стране едиотов хватает, вить недаром Россию называют страной непуганных едиотов!
Александр
Дураки и называют.Россия нормальная страна,не хуже любой другой.
Николай Свистунов
Они, там, в Думе, совсем с головой не дружат!?
Николай Суслин
Интересно кто эти депутаты, за которых луче вообще не голосовать, поскольку идиотов у нас ещё во власти и так хватает.
Александр
Автор, поведайте нам, кто именно инициативу внёс, а был ли мальчик?
Александр
Молчит... Похоже, врёт.
Княжеченко Александр
Не голосовал за Думу и не буду голосовать, дурдом, а не дума!
Василий Башмаков
Я извиняюсь. Но, это каким же надо быть идиотом, что бы такое предлагать?
юра федулов
Идиотизм зашкаливает! С ума посходили предложенцы?
Артем Луспарян
При таком количестве отмороженных подонков у нас в стране , своевременная мера . От гос дуры этого следовало ожидать .
Сергей Парков
И кого же мы навыбирали в Думу!!! Тех, кто думать просто не может. От рождения.
Ночной кошмар
А думать надо, когда выбираешь...
Владимир
г. думу, как и сф и прочих чиновников никто не выбирает! Их просто назначают. С соответствующим "вступительным взносом". В любой из "правящих по понятиям партий". И им глубоко плевать на народонаселение, кроме "своих". Там думку думают тем местом, на котором сами сидят. Распустили это чадо перестройки вконец. С Хрущева все началось, Горбачевым- таким же хрущевым и закончилось...

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