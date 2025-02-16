«Ты должна мне подыграть! Позвони моей дочери и скажи, что у меня деменция!» — просит подруга--- Мы с Зоей сто лет уже дружим, она всегда была интриганкой, — рассказывает про свою подругу пенсионерка Светлана Юрьевна.
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