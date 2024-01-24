Впечатления от шоу Юлии Яниной на Парижской Неделе высокой моды Елена Галицкая24 января 2024 года в Париже, на фоне грандиозных показов ведущих домов моды, российская дизайнерка Юлия Янина удивила публику своим шоу в отеле д’Эврё на Вандомской площади.