Впечатления от шоу Юлии Яниной на Парижской Неделе высокой моды Елена Галицкая24 января 2024 года в Париже, на фоне грандиозных показов ведущих домов моды, российская дизайнерка Юлия Янина удивила публику своим шоу в отеле д’Эврё на Вандомской площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии