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Впечатления от шоу Юлии Яниной на Парижской Неделе высокой моды

Впечатления от шоу Юлии Яниной на Парижской Неделе высокой моды

Впечатления от шоу Юлии Яниной на Парижской Неделе высокой моды Елена Галицкая24 января 2024 года в Париже, на фоне грандиозных показов ведущих домов моды, российская дизайнерка Юлия Янина удивила публику своим шоу в отеле д’Эврё на Вандомской площади.

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