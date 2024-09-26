Володин назвал президента США Байдена виновным во взрыве «Северных потоков»

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что инициаторы и исполнители диверсии на «Северных потоках» должны понести ответственность, а за взрывом газопроводов стоит Вашингтон и лично американский президент Джо Байден.
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