РЖАКА

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Шо ви мне солнце закриваете!

Шо ви мне солнце закриваете!

— Шо, простите? — уточнила Роза Пална. — Я говорю, шо ви мне солнце закриваете! — повторил худощавый «музчина» лет пятидесяти, раскинувшийся на лежаке слева от нее.

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