— Шо, простите? — уточнила Роза Пална. — Я говорю, шо ви мне солнце закриваете! — повторил худощавый «музчина» лет пятидесяти, раскинувшийся на лежаке слева от нее.
Популярные статьи
- Объявление по радио: - А сейчас для моряка дальнего плавания Михаила прозвучит популярная песня "В нашем доме появился замечательный сосед..."
- Идеальные соседи - это те, про которых остальные соседи думают, что в этой квартире никто не живёт!
- Бабушка в деревне нарадоваться не могла, как я аккуратно ей все дрова в сарае сложил. Помнят еще руки старые навыки "Тетриса"
Свежие комментарии