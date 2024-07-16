Тюменская область и Югра в сентябре запустят систему сбора обратной связи от бизнеса

В сентябре на базе «Госуслуг» в пробном режиме заработает система обратной связи от бизнеса. Как сообщили в Минэкономразвития, первыми ее опробуют 30 регионов, в числе которых Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
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