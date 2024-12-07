«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в ноябре

В ноябре российская валюта ослабла на 11% и ушла выше психологически важной отметки в 100 рублей за доллар, США ввели новые санкции против российских финансовых организаций, прочих компаний и физлиц, а Минфин рассказал о перспективах выхода нескольких госкомпаний на биржу.
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