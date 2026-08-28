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Мәскәү янында дошман БПЛАсы «Магнит» кибетенә эләккән һәм поликлиникага зыян китергән

Мәскәү янында дошман БПЛАсы «Магнит» кибетенә эләккән һәм поликлиникага зыян китергән, дип хәбәр итте төбәк губернаторы Андрей Воробьев.

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