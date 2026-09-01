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Мусаев — о победе над «Факелом» по пенальти: «Никакой расслабленности не было, просто так складывалась игра»

Мусаев — о победе над «Факелом» по пенальти: «Никакой расслабленности не было, просто так складывалась игра»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги победы над «Факелом» (1:1, 4:3 пен) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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