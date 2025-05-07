Неплохо узнать прогноз погоды, прежде чем начинать молиться о дожде. Представляем прогноз на 7 мая в Курске

Неплохо узнать прогноз погоды, прежде чем начинать молиться о дожде. Представляем прогноз на 7 мая в КурскеСегодня, 7 мая, воздух окутан лёгкой дымкой пасмурного дня, температура держится на отметке +12°C.
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