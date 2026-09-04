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За рулем

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Эксперт рассказал, какой автомомбиль можно считать полностью российским

Эксперт рассказал, какой автомомбиль можно считать полностью российским

Споры о том, какую машину считать отечественной, не утихают. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил простой и четкий критерий.

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