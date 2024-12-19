Громкие победы и новые объекты: во Владивостоке подводят спортивные итоги 2024 года

Спортивная составляющая дальневосточной столицы в 2024 году запомнилась яркими событиями. PRIMPRESS делится масштабными результатами: от модернизации спортивной инфраструктуры до всероссийских турниров и достижений спортсменов.
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