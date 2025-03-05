Сообщается, что Amazon формирует новую агентскую группу ИИ

Компания Amazon сформировала новую группу в AWS, занимающуюся созданием агентов искусственного интеллекта - систем, помогающих людям автоматизировать часть своей жизни, сообщило во вторник агентство Reuters.
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