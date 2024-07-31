Ефимов: в рамках КРТ в столице к строительным работам готовят 80 площадок

В столице продолжается реализация программы КРТ. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в рамках 80 проектов комплексного развития территорий, суммарная площадь которых составляет 964 гектара, идёт подготовка к строительству.