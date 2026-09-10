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Царьград

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Telegram-канал Mash: селевая масса блокировала 500 русских на Кайласе

Telegram-канал Mash: селевая масса блокировала 500 русских на Кайласе

Более 500 русских туристов застряли на горе Кайлас в Тибете из-за схода селя. Все перевалы завалены, дороги закрыты, а ожидание обходится в тысячи долларов.

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