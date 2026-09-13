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Гурцкая — о Батракове в «Галатасарае»: «Пока не вижу, что его приняли все игроки»

Гурцкая — о Батракове в «Галатасарае»: «Пока не вижу, что его приняли все игроки»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о перспективах российского полузащитника Алексея Батракова в турецком «Галатасарае».

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