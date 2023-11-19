Преемником Путина может быть только Путин?

Есть ли в России политик, наследующий президенту? Дмитрий Песков намекнул, что скорее всего нет Сергей Аксенов На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская/ТАСС) Следующий президент России должен быть «таким же, как Путин», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».