Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Преемником Путина может быть только Путин?

Преемником Путина может быть только Путин?

Есть ли в России политик, наследующий президенту? Дмитрий Песков намекнул, что скорее всего нет Сергей Аксенов На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская/ТАСС) Следующий президент России должен быть «таким же, как Путин», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

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Комментарии
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Александр Григоров
А вы себя выставите  уверен все как один проголосуют за вас ...( в семье)
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7 час.
ольга
Давайте его на Луну и отправим
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6 час.
Р
Руслан
Упоси боже, тут шанс выжить равен нулю, либо надо как большевики сначала всех убить, тогда будут справедливые выборы😂
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3 час.

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