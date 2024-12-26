Не успели «традиционные» политики и их дрессированные политологи журналисты унять слёзы по поводу начинающего засилья партий, которые они называют ультраправыми, […] The post «Ультраправые» подняли голову и в Великобритании appeared first on Медиакратия.
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