ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 22.11.2023

Российские войска продвинулись в Марьинке, сумев взять под свой контроль ещё два квартала Очередные сутки специальной военной операции значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не принесли, российские войска продолжают операцию в районе Авдеевки, также идет наступление под Купянском и у Артемовска.