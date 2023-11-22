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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 22.11.2023

Российские войска продвинулись в Марьинке, сумев взять под свой контроль ещё два квартала Очередные сутки специальной военной операции значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не принесли, российские войска продолжают операцию в районе Авдеевки, также идет наступление под Купянском и у Артемовска.

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