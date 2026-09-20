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Мировое обозрение

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Ефрейтор Архипов под атакой БПЛА спас раненых сослуживцев из повреждённого авто

Ефрейтор Архипов под атакой БПЛА спас раненых сослуживцев из повреждённого авто

Гвардии ефрейтор Виктор Архипов спас двух раненых сослуживцев после удара FPV-дрона по автомобилю в зоне боевых действий.

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